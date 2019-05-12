Путин рассказал, почему для него важно участвовать в акции "Бессмертный полк"

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича уже традиционно, 9 мая, принял участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом пишет РИА Новости.

"Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли ее огромной ценой", - сказал глава российского государства.

Президент России рассказал о тех чувствах, которые испытал, пройдя по Красной площади с портретом отца.

"Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом", - подчеркнул Путин.

Акция "Бессмертный полк" традиционно проходит в России, Молдове и других странах в День Победы. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Путин также присоединился в этом году к шествию на Красной площади. Это был уже пятый раз, когда он участвовал в акции.

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