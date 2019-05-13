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Опознаны все, кто погиб при катастрофе Superjet в Шереметьево

© Photo : Следственный комитет РФ
В России
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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (20)
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Следователи рассматривают различные версии катастрофы: в качестве основных выделяют недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Тела всех погибших в аэропорту "Шереметьево" опознаны.

Следственные действия на месте аварийной посадки самолёта в аэропорту Шереметьево
© Photo : Следственный комитет РФ
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"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Тем временем "Аэрофлот" за неделю после катастрофы отменил около 50 рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100.

© Photo : Следственный комитет РФ
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В среду, 8 мая, были отменены пять парных рейсов "Аэрофлота" из "Шереметьево" и обратно. 9 мая авиакомпания отменила уже 12 рейсов, 10 мая число отмененных рейсов достигло уже 14. На следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая — ни одного. В "Аэрофлоте" не комментируют причины отмены этих рейсов. Всего в парке "Аэрофлота" сейчас 49 самолетов SSJ100.

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Источники в отрасли авиаперевозок утверждают, что отмены полетов на SSJ100 "нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим".

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Отмены полетов на SSJ100 - довольно частое явление. Они происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в "Шереметьево" средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа. В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ100", - говорит собеседник в одной из авиакомпаний.

Другой источник подтверждает, что массовые отмены рейсов на самолетах SSJ100 происходили и раньше.

"Если у авиакомпании нет бортов на замену тому, на котором обнаружили поломку, рейс отменяется", - поясняет он.

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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (20)

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Теги:
Шереметьево, причина, катастрофа
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