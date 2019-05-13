11:21 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде (26 марта 2019). Киев

Акция солидарности с Кириллом Вышинским пройдет у посольства Украины в Москве

© Sputnik / Stringer
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (90)
36 0 0

В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники: они будут держать баннеры и транспаранты с символикой солидарности и призывами к властям Украины и лично к будущему президенту Владимиру Зеленскому освободить Вышинского.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, который вот уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоится 15 мая у посольства Украины в Москве.

Мы призываем коллег-журналистов и всех, кому небезразлична судьба Кирилла, а также такие понятия, как свобода слова и справедливость, присоединиться к нашей манифестации в среду в 10:00 у здания диппредставительства по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18. Акция продлится полтора часа и пройдет под лозунгом "Волю Вышинскому!".

В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди.

© Sputnik /
Журналисты из России обратились к Зеленскому c просьбой освободить Вышинского

Они будут держать баннеры и транспаранты с фотографиями Кирилла, символикой солидарности с ним и призывами к властям Украины и лично к будущему президенту Владимиру Зеленскому освободить Вышинского. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Кириллом в заключении.

Дело Кирилла Вышинского

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Кирилл Вышинский: в чем меня обвиняют>>>

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале суда
© Sputnik / Стрингер
Москалькова передала верховному комиссару ООН письмо в защиту Вышинского

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

МИД России: Запад не проявил гуманизма к Вышинскому>>>

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Кирилл Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
СК РФ: дело против Вышинского нарушает декларацию прав человека

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (90)

По теме

Вышинский: над Порошенко тюрьма откровенно смеется
В "России сегодня" рассчитывают на цивилизованный подход Киева к Вышинскому
Теги:
Украина, Кирилл Вышинский
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
LIVE: Полуфинал суперсезона проекта Ты супер!
Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться