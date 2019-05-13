18:21 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Экскаватор спасает людей во время наводнения в Сочи

В России разработан национальный план адаптации к климатическим изменениям

© Sputnik / Олег Смеречинский
В России
Получить короткую ссылку
29 0 0

По словам разработчиков документа, учащение опасных экологических явлений требует соответствующего ответа.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Россия подготовила национальный план адаптации к негативным последствиям изменений глобального климата Земли, в частности вызванных ростом содержания углекислого газа в атмосфере планеты, ведущего к глобальному потеплению, заявил РИА Новости в понедельник директор климатической программы WWF России Алексей Кокорин.

Ранее издание Science Alert сообщило, что станция мониторинга атмосферного воздуха на Гавайях в минувшие выходные, 11-12 мая, зафиксировала рекордное содержание углекислого газа. Впервые в истории человечества оно превысило 415 частиц на миллион и составило 415,26 ppm.

Экспедиция Национального парка Русская Арктика
© Sputnik / Вера Костамо
Ученые предсказали климатический хаос на Земле

"Понятно, что это (рост углекислого газа в атмосфере - ред) будет происходить и дальше и приведет к учащению опасных экологических явлений. Это и волны жары, аномальные холода, экстремальные осадки, штормовые ветра и подъём уровня мирового океана. Всё это требует соответствующего ответа, и у нас в стране уже разработан план адаптации к негативным изменениям климата", - сказал Кокорин.

Собеседник агентства напомнил, что Минэкономразвития должно было подготовить национальный план адаптации к негативным изменениям климата.

"План был готов с задержкой в 2019 году, его согласовали со всеми ведомствами, была рассылка в регионы и обратная связь. Все это было учтено и отправлено на подпись в Белый дом. Среди прочего в нем ставится задача к концу 2021 года выяснить, нужно ли, и, если нужно, то как менять систему особо охраняемых природных территорий", - рассказал эксперт.

Кокорин добавил, что национальный план также предусматривает выявление и ограждение опасных скотомогильников. Другой мерой снижения негативных последствий изменений климата является модернизация энергетической инфраструктуры страны.

"Сейчас мир больше адаптируется к последствиям, чем целенаправленно сокращает выбросы CO2. При этом косвенное снижение вовсю идет. Сегодня в России существует план по модернизации энергетической инфраструктуры на 41 гигаватт, это автоматически приведет к существенному сокращению выбросов углекислого газа уже в ближайшей перспективе", - пояснил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кокорин: климатические кризисы будут сотрясать планету все чаще
Скоро жители Молдовы "окунутся" в лето - ждать осталось недолго
К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
Медведь украл у охотников продукты
Голодный медведь украл у охотников продукты - видео
Sputnik Pro
Мастер-класс SputnikPro: "Ключевые тренды в современных медиа"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться