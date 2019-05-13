В России разработан национальный план адаптации к климатическим изменениям

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Россия подготовила национальный план адаптации к негативным последствиям изменений глобального климата Земли, в частности вызванных ростом содержания углекислого газа в атмосфере планеты, ведущего к глобальному потеплению, заявил РИА Новости в понедельник директор климатической программы WWF России Алексей Кокорин.

Ранее издание Science Alert сообщило, что станция мониторинга атмосферного воздуха на Гавайях в минувшие выходные, 11-12 мая, зафиксировала рекордное содержание углекислого газа. Впервые в истории человечества оно превысило 415 частиц на миллион и составило 415,26 ppm.

© Sputnik / Вера Костамо Ученые предсказали климатический хаос на Земле

"Понятно, что это (рост углекислого газа в атмосфере - ред) будет происходить и дальше и приведет к учащению опасных экологических явлений. Это и волны жары, аномальные холода, экстремальные осадки, штормовые ветра и подъём уровня мирового океана. Всё это требует соответствующего ответа, и у нас в стране уже разработан план адаптации к негативным изменениям климата", - сказал Кокорин.

Собеседник агентства напомнил, что Минэкономразвития должно было подготовить национальный план адаптации к негативным изменениям климата.

"План был готов с задержкой в 2019 году, его согласовали со всеми ведомствами, была рассылка в регионы и обратная связь. Все это было учтено и отправлено на подпись в Белый дом. Среди прочего в нем ставится задача к концу 2021 года выяснить, нужно ли, и, если нужно, то как менять систему особо охраняемых природных территорий", - рассказал эксперт.

Кокорин добавил, что национальный план также предусматривает выявление и ограждение опасных скотомогильников. Другой мерой снижения негативных последствий изменений климата является модернизация энергетической инфраструктуры страны.

"Сейчас мир больше адаптируется к последствиям, чем целенаправленно сокращает выбросы CO2. При этом косвенное снижение вовсю идет. Сегодня в России существует план по модернизации энергетической инфраструктуры на 41 гигаватт, это автоматически приведет к существенному сокращению выбросов углекислого газа уже в ближайшей перспективе", - пояснил он.

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