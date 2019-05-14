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Вышинский поблагодарил журналистов за открытое письмо Зеленскому

© Sputnik / Стрингер
В России
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (93)
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал письмо коллегам, в котором поблагодарил журналистов за поддержку.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил слова благодарности более 250 журналистам в России и по всему миру, которые подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить журналиста.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Вышинский назвал предъявленные ему обвинения местью

"Коллеги и друзья! Только сейчас появилась возможность передать слова благодарности за письмо в мою поддержку, которое вы направили в адрес новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Словами не передать (и это не стандартный оборот, а просто по факту) насколько я был рад увидеть под текстом огромное число знакомых имен и фамилий - Евгений Бекасов, Маргарита Симоньян, Андрей Кондрашов, Евгений Ревенко, Георгий Кателин, Андрей Медведев, Юлия Быстрицкая, Евгений Поддубный и многие другие. Как будто почувствовал крепкие рукопожатия и теплые дружеские объятия", - написал Вышинский.

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"Еще приятнее, что меня поддерживают не только те, с кем вместе работал, но и десятки, а может уже и сотни журналистов, для которых профессиональная солидарность - не пустые слова. Еще раз всем огромное спасибо!" - написал он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде (26 марта 2019). Киев
© Sputnik / Stringer
Акция солидарности с Кириллом Вышинским пройдет у посольства Украины в Москве

В среду, 15 мая, в 10.00 у посольства Украины в Москве по адресу Леонтьевский переулок, 18 (м.Пушкинская) пройдет акция солидарности с Вышинским, который уже год находится за решеткой по обвинению в госизмене. В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Вышинским в заключении. Организатор акции МИА "Россия сегодня" призывает коллег-журналистов и всех, кому небезразлична судьба Вышинского присоединиться к манифестации.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik /
Журналисты из России обратились к Зеленскому c просьбой освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (93)

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