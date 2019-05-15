В Москве проходит акция в поддержку Кирилла Вышинского

Сотрудники МИА "Россия Сегодня" призывают коллег-журналистов и всех, кому небезразлична судьба Вышинского, присоединиться к акции у здания диппредставительства Украины в Москве по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18. Акция проходит под лозунгом "Волю Вышинскому!".

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Акция в поддержку задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского началась у здания украинского посольства в Москве.

© Sputnik / Ruptly Вышинский. Суть дела

Ожидается, что в пикете примут участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутат Госдумы Евгений Примаков, которые обратятся к властям Украины и лично к будущему президенту Владимиру Зеленскому с призывом освободить журналиста.

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Участники акции держат баннеры и транспаранты с фотографиями Вышинского, символикой солидарности с ним и призывами. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, символизирует каждый день, проведенный Вышинским в заключении.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Кирилл Вышинский: я готов бороться за свое честное имя и репутацию

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.

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