В Москве прошла акция в поддержку журналиста Вышинского

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Акция в поддержку задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершилась у посольства Украины в Москве.
Акция прошла под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники принесли баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста, символикой солидарности с ним. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении.
Среди участников акции были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. Участники акции в поддержку Вышинского требовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.
Позиция ОБСЕ
Досудебное содержание под стражей Кирилла Вышинского спустя год после его ареста вызывает серьезное беспокойство, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
"Спустя год после его ареста продолжающееся досудебное содержание под стражей Кирилла Вышинского, главы бюро РИА Новости Украина, вызывает серьезное беспокойство. Ни один журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды, даже во время конфликта", - заявил Дезир, которого цитирует РИА Новости.
Позорная страница в истории современной Украины
Также об аресте Вышинского высказался член комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Ревенко.
"Сегодня ровно год, как наш товарищ находится в тюрьме по чудовищному обвинению только в том, что он выполнял свою журналистскую работу. Это неслыханное дело, это позорная страница в истории современной Украины", - сказал Ревенко на акции в поддержку Вышинского.
Помимо этого он выразил надежду, что новый президент Владимир Зеленский сможет и найдет в себе силы вырвать эту позорную страницу из истории современной Украины.
"Это нужно, это шаг, и это действие, которое мы увидим. Мы увидим, что что-то меняется на Украине. И мы просим и мы требуем от Владимира Зеленского принять все меры для того, чтобы освободить нашего товарища Кирилла Вышинского", - заключил Ревенко.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Что предъявили Вышинскому
Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.
В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK