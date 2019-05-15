В Москве прошла акция в поддержку журналиста Вышинского

Акция прошла под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники принесли баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста, символикой солидарности с ним.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Акция в поддержку задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершилась у посольства Украины в Москве.

Акция прошла под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники принесли баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста, символикой солидарности с ним. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

Среди участников акции были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. Участники акции в поддержку Вышинского требовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.

Позиция ОБСЕ

Досудебное содержание под стражей Кирилла Вышинского спустя год после его ареста вызывает серьезное беспокойство, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

© Sputnik / Ruptly Вышинский. Суть дела

"Спустя год после его ареста продолжающееся досудебное содержание под стражей Кирилла Вышинского, главы бюро РИА Новости Украина, вызывает серьезное беспокойство. Ни один журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды, даже во время конфликта", - заявил Дезир, которого цитирует РИА Новости.

Позорная страница в истории современной Украины

Также об аресте Вышинского высказался член комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Ревенко.

"Сегодня ровно год, как наш товарищ находится в тюрьме по чудовищному обвинению только в том, что он выполнял свою журналистскую работу. Это неслыханное дело, это позорная страница в истории современной Украины", - сказал Ревенко на акции в поддержку Вышинского.

Помимо этого он выразил надежду, что новый президент Владимир Зеленский сможет и найдет в себе силы вырвать эту позорную страницу из истории современной Украины.

"Это нужно, это шаг, и это действие, которое мы увидим. Мы увидим, что что-то меняется на Украине. И мы просим и мы требуем от Владимира Зеленского принять все меры для того, чтобы освободить нашего товарища Кирилла Вышинского", - заключил Ревенко.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

Что предъявили Вышинскому

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.

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