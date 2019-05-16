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SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии

SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии

© Sputnik / Vladimir Trefilov
В России
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (5)
4610

Менеджеры и эксперты Sputnik познакомили участников с работой современного мультимедийного информационного агентства, особенностями создания контента для новостных онлайн-платформ и технологиями работы с интернет-аналитикой.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело в Москве очередную сессию проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ и Балтии. Среди участников программы — сотрудники газет "Hraparak" (Армения), "Гомельская праўда" (Беларусь), "Обзор" (Литва), телеканалов "TV1.KG" (Кыргызстан), Абаза ТВ (Абхазия), информационных агентств "Новости-Азербайджан" и ONA (Азербайджан), Республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" и др.

SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
© Sputnik / Vladimir Trefilov
SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии

В рамках образовательного проекта менеджеры и эксперты Sputnik познакомили участников с работой современного мультимедийного информационного агентства, особенностями создания контента для новостных онлайн-платформ и технологиями работы с интернет-аналитикой. В ходе практических занятий молодые журналисты обсудили с опытными медиатренерами основные тенденции развития мирового информационного пространства.

"SputnikPro — уникальный проект, который позволяет начинающим специалистам не только узнать много нового об отдельных аспектах журналистской работы, но и предоставляет им площадку для обмена опытом и рождения новых идей. Проект запущен чуть больше года назад, и мы уже сейчас видим, что он оказался необыкновенно востребован и актуален. Мы замечаем, что у СМИ стран ближнего зарубежья существует запрос на новые творческие и технологические решения, транслируемые Sputnik, — отметил заместитель главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

"Такие программы очень нужны. Нам были презентованы самые современные способы подачи информации. Нашей газете недавно исполнилось 102 года, но мы стараемся идти в ногу со временем и не уступать самым передовым СМИ. Сейчас мы проводим большую работу по развитию сайта, радио, социальных сетей, видеоконтента. Поэтому было очень интересно узнать, как с мультимедийными форматами работают в Sputnik", — поделилась впечатлениями журналист белорусской газеты "Гомельская праўда" Анастасия Лашкевич.

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"Здорово было пообщаться с коллегами, с которыми мы разговариваем на одном языке, атмосфера располагает. Для человека, который давно работает в этой сфере, узнать что-то новое очень приятно. Например, я никогда раньше не сталкивался с таким инновационным форматом, как подкасты. Также полезно было разобраться в инструментах интернет-аналитики", — отметил Эмиль Исмайлов из азербайджанского информационного агентства ONA.

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Майская сессия SputnikPro для журналистов из СНГ и стран Балтии реализована при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
  • SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
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© Sputnik / Vladimir Trefilov
SputnikPro провел в Москве очередную сессию для журналистов из стран СНГ и Балтии

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Китае, России, Турции, Эстонии и Южной Осетии.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (5)

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Теги:
Москва, СНГ
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