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"Голос.Дети": результаты финала аннулированы, в эфир выйдет спецвыпуск шоу

© Photo: Facebook / Голос.Дети
В России
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Решение принято, основываясь на промежуточных результатах проверки, которые подтверждают, что "на голосование было оказано внешнее воздействие".

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос.Дети", основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос.Дети"", - говорится в заявлении канала.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.

Первый канал начал собственное расследования результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
Первый канал о вероятной причине победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.

Первый канал также сообщил, что проведет 24 мая в прямом эфире спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновит механизм голосования, сообщается в заявлении Первого канала.

"В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос.Дети" в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов. Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB", - говорится в заявлении.

В заявлении также сообщается, что обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса".

"Произошедшее в 6-м сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - отмечается в заявлении.

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