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Белый порошок

Взрывоопасный стиральный порошок - молдаванин вез в Россию необычный "груз"

CC BY 2.0 / cbertel / Flour
В России
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Гражданин Молдовы пытался перевезти через курскую таможню сотню патронов, спрятанных в пакете со стиральным порошком.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. От трех до семи лет тюремного заключения грозит гражданину Молдовы, который оригинальным способом упаковал контрабандный груз, попытавшись перевезти его через курскую таможню.

Когда 46-летний гражданин Молдовы проходил таможенный контроль, он заверил, что товаров, запрещенных или подлежащих обязательному декларированию, у него с собой нет. И ему удалось бы уйти от закона, однако нарушителя раскрыла служебная собака таможенников по кличке Ник.

Саперы
© Photo: Ministerul Apărării
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Собака заинтересовалась сумкой контрабандиста, где лежали его личные вещи. Каково же было удивление таможенников, когда они обнаружили там большую пачку со стиральным порошком. Сумку проверили на рентгеновском аппарате, а внутри пачки с порошком нашли посторонние предметы. 

Вскрыв мешок, таможенники увидели пять бумажных коробок с охотничьими патронами. Всего из "взрывоопасного порошка" было извлечено 95 патронов 12-го и 16-го калибра. Все патроны были новыми, произведенными на заводе и пригодными для стрельбы.

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На гражданина Молдовы было заведено уголовное дело по факту контрабанды, которое было передано в Управление МВД РФ по Курской области. Если вина нашего соотечественника будет доказана, согласно положениям Уголовного кодекса РФ, ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения и штраф до одного миллиона российский рублей (порядка 260 тысяч молдавских леев).

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Теги:
РФ, таможня, контрабанда, патроны, стиральный порошок
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