Взрывоопасный стиральный порошок - молдаванин вез в Россию необычный "груз"

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. От трех до семи лет тюремного заключения грозит гражданину Молдовы, который оригинальным способом упаковал контрабандный груз, попытавшись перевезти его через курскую таможню.

Когда 46-летний гражданин Молдовы проходил таможенный контроль, он заверил, что товаров, запрещенных или подлежащих обязательному декларированию, у него с собой нет. И ему удалось бы уйти от закона, однако нарушителя раскрыла служебная собака таможенников по кличке Ник.

Собака заинтересовалась сумкой контрабандиста, где лежали его личные вещи. Каково же было удивление таможенников, когда они обнаружили там большую пачку со стиральным порошком. Сумку проверили на рентгеновском аппарате, а внутри пачки с порошком нашли посторонние предметы.

Вскрыв мешок, таможенники увидели пять бумажных коробок с охотничьими патронами. Всего из "взрывоопасного порошка" было извлечено 95 патронов 12-го и 16-го калибра. Все патроны были новыми, произведенными на заводе и пригодными для стрельбы.

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На гражданина Молдовы было заведено уголовное дело по факту контрабанды, которое было передано в Управление МВД РФ по Курской области. Если вина нашего соотечественника будет доказана, согласно положениям Уголовного кодекса РФ, ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения и штраф до одного миллиона российский рублей (порядка 260 тысяч молдавских леев).

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