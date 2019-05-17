Путин: лазерное оружие - основа боевого потенциала ВС России на весь XXI век

Российский лидер обсудил с военными и представителями ОПК ход разработки перспективных вооружений.

КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу в Сочи завершающее совещание серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса, сообщают российские СМИ.

Одной из обсуждаемых тем стала работа над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники.

По словам главы государства, речь идет о типах вооружений, которые еще недавно встречались только в фантастических рассказах.

"Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", - заявил Путин.

В то же время российский лидер подчеркнул крайнюю важность реализации такого рода проектов с учетом долгосрочной перспективы.

"Именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK