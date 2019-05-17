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Прощание с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с известным журналистом Сергеем Доренко

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Церемония прошла на Троекуровском кладбище с участием коллег, поклонников, друзей и близких ушедшего из жизни главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik.  Десятки людей, пришедших отдать последний долг Сергею Доренко, проводили журналиста в последний путь под аплодисменты.

Как сообщают российские СМИ, на прощании присутствовали генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, руководитель Первого канала Константин Эрнст, глава Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и многие другие.

После церемонии ведущая Анастасия Оношко отметила, что "Говорит Москва" продолжит работать, но "это будет уже другая станция".

© Sputnik / Илья Питалев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Судмедэксперты установили, что он умер от разрыва аорты.

Свои соболезнования выразили президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Прощание изначально должно было состояться 12 мая, но его перенесли из-за необходимости провести дополнительную экспертизу: дочери журналиста от предыдущего брака предположили, что Доренко могли отравить. Эксперты опровергли эту версию.

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