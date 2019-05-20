Толстой: вопрос о выдаче в ПМР российских паспортов фракция ЕР не обсуждала

Эта проблематика не входит в компетенцию Госдумы, уточнил вице-спикер.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Фракция "Единая Россия" предоставление российских паспортов жителям Приднестровья не обсуждала, этот вопрос находится в компетенции президента РФ, сказал РИА Новости заместитель Председателя Государственной Думы от ЕР Петр Толстой.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Российские законодатели помогут соотечественникам из Приднестровья

Ранее депутат от партии "Единая Россия" Александр Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ заявил, что Госдума в ближайшее время может принять решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

"Это вопрос в любом случае в компетенции президента Российской Федерации. Это не Госдума решает", - сказал Толстой.

На уточняющий вопрос, не обсуждалась ли эта тема во фракции, вице-спикер ответил отрицательно.

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