Страны, из которых туристы едут в Россию охотнее всего

В первом квартале текущего года поток иностранцев, приезжающих с целью посмотреть достопримечательные места и отдохнуть, вырос на одну пятую.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В первом квартале 2019 года Россию посетили 6,4 миллиона иностранцев. Из них почти 470 тысяч – с туристическими целями, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация Туроператоров России.

По данным пограничной службы ФСБ России, большинство въехавших в РФ иностранцев - выходцы из стран постсоветского пространства. Их 4,7 миллиона человек.

© Sputnik / Alexei Danichev Туристы выбрали самые интересные города России

Жители Украины приезжали в РФ чаще других иностранцев (1,7 миллиона человек, минус 10,4% к показателям первого квартала прошлого года). 870 тысяч человек приехали из Казахстана (рост 2,5%), 635 тысяч граждан - из Узбекистана (рост 15%), 689 тысяч - из Таджикистана (рост 24,3%). Китай замыкает пятерку стран с наибольшим числом въехавших в РФ граждан - за три месяца граждане КНР побывали в РФ более 342 тысяч раз. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще одна группа стран, дающих большой общий въездной поток, – приграничные государства, где проживает большое число россиян. Чаще всего граждане этих стран, например, Польши, Эстонии, Финляндии, посещают Россию с короткими однодневными визитами и не являются классическими туристами.

В десятку стран дальнего зарубежья, являющихся основными поставщиками туристов в Россию, входит Китай, Южная Корея, Израиль, Германия, Франция, Италия, Таиланд, Турция, США, Япония. За год из списка исчезли Великобритания и Испания. Их места заняли Таиланд и Турция.

Китай остается лидером по числу въезжающих в РФ туристов: с января по март нашу страну именно с туристическими целями посетили более 163 тысяч человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте – Южная Корея. За три месяца в России побывали около 60 тысяч граждан этой страны, что почти на 95% больше, чем годом ранее.

Турпоток из Израиля вырос на 20%, до 25 тысяч визитов. Почти столько же (более 23 тысяч) за три месяца приехало в Россию граждан Германии (это на 3,5%, чем годом ранее). Из Франции - около 18 тысяч человек, что на 16% больше, чем годом ранее.

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