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Более половины россиян готовы довериться роботу-хирургу

© Sputnik / Сергей Пятаков
В России
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Первая в России операция с помощью хирургического робота прошла в Екатеринбурге. С помощью роботизированной установки da Vinci пациенту был удален желчный пузырь

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Около 60% опрошенных россиян готовы довериться роботу-хирургу, однако половина из них готовы пойти на такую операцию при одном условии, следует из аналитического материала Stada Group Health Report, подготовленного консалтинговым Kantar Health.

Робот
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Исследование проводилось с ноября по декабрь 2018 года. В нем участвовали Россия, Германия, Бельгия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, Сербия и Испания. Выборка состояла из 18 тысяч человек в возрасте от 18 до 99 лет. В каждой стране было опрошено через интернет приблизительно по 2 тысячи человек.

"Около 60% опрошенных россиян готовы довериться роботам-хирургам. Однако 51% из них готовы пойти на такую операцию только в том случае, если она будет проходить под наблюдением врача, который в любой момент сможет вмешаться в процесс", - говорится в исследовании.

Исследование также показало, что на операцию у робота-хирурга более охотно решились бы мужчины, нежели женщины — 63% против 49%. Согласно результатам, доверие к к роботизированной хирургии растет с возрастом. Среди респондентов в возрасте до 35 лет на такую операцию согласились бы только половина опрошенных, среди участников опроса старше 50 лет – 61%.

Меньше всего желающих оказаться в операционной у "доктора робота" в Сербии и Германии — 45% и 49% опрошенных соответственно.

Первая в России операция с помощью хирургического робота прошла в Екатеринбурге. С помощью роботизированной установки da Vinci пациенту был удален желчный пузырь, отмечается в результатах исследования.

Испытания робота
© Sputnik / Александр Овчаров
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Комплекс da Vinci является одним из первых автоматических аппаратов хирургии. Он представляет из себя робота-ассистента, который используется во время хирургических операций. Da Vinci оснащен четырьмя "руками", две из которых воспроизводят движения врача, а еще две ассистируют при процедурах и снимают происходящее на видеокамеру. Аппарат Da Vinci Si позволяет хирургу управлять инструментами, находясь на расстоянии, в другой комнате или даже на другом континенте, при помощи специальной консоли. При помощи хирургической установки можно проводить операции на позвоночнике, замену дисков, желудочное шунтирование, лоботомию головного мозга и другие.

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