Скандал вокруг итогов конкурса "Голос. Дети": Алсу прервала молчание

Певица впервые прокомментировала ситуацию, связанную с оспариваемой победой ее дочери в популярном шоу.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Певица Алсу прокомментировала присуждение первого места ее дочери Микелле Абрамовой в вокальном проекте "Голос. Дети".

В интервью частной радиостанции Алсу заявила, что участники конкурса оказались "втянуты в какие-то игры" и выразила надежду, что "все закончится хорошо".

Первый канал из-за "внешнего воздействия" на процедуру голосования аннулировал результаты финала шестого сезона конкурса. Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллы Абрамовой. Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама", — отметила артистка.

Певица также пообещала дать развернутый комментарий по поводу сложившейся вокруг конкурса ситуации 1 июня, в день защиты детей.

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