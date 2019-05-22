Путин: власть и ее социальные партнеры будут вместе улучшать жизнь россиян

Глава государства подчеркнул, что должны быть задействованы все возможности трехсторонней комиссии для налаживания продуктивного диалога.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы" для налаживания непрерывного диалога, сообщают российские СМИ.

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы", задействовать возможности трехсторонней комиссии на всех уровнях", - сказал российский лидер на съезде Федерации независимых профсоюзов.

© Sputnik / Алексей Филиппов Путин: у нас нет времени на раскачку по вопросам стратегического развития

Президент уверен, что постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, позволит сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям.

По его словам, опираясь на прогнозы ученых и экспертов, можно своевременно решать проблемы, возникающие в связи с трансформацией и обновлением производства, а построение диалога в трехстороннем формате будет в этом помогать.

Путин также пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни российских граждан.

В ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков, в частности, предлагал привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

"Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать", - сказал в ответ Путин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK