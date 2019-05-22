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Президент РФ В. Путин выступил на съезде независимых профсоюзов России

Путин: власть и ее социальные партнеры будут вместе улучшать жизнь россиян

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Глава государства подчеркнул, что должны быть задействованы все возможности трехсторонней комиссии для налаживания продуктивного диалога.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы" для налаживания непрерывного диалога, сообщают российские СМИ.

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы", задействовать возможности трехсторонней комиссии на всех уровнях", - сказал российский лидер на съезде Федерации независимых профсоюзов.

20 февраля 2019. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Президент уверен, что постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, позволит сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям.

По его словам, опираясь на прогнозы ученых и экспертов, можно своевременно решать проблемы, возникающие в связи с трансформацией и обновлением производства, а построение диалога в трехстороннем формате будет в этом помогать.

Путин также пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни российских граждан.

В ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков, в частности, предлагал привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.

"Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать", - сказал в ответ Путин.

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