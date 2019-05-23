Дуэт превратился в семью: Потап и Настя Каменских сообщили, что поженились

Молодая жена поблагодарила свежеиспеченного мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов".

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Май 2019 в 12:29 PDT

Каменских отметила, что никогда не хотела выставлять чувства напоказ, но теперь готова поделиться важным событием с поклонниками. Она также поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения "от лишних глаз, слов, постов".

"Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" — написала певица.

Дуэт "Потап и Настя" образовался в 2006 году. Наибольшую известность музыкантам принесли песни "Не пара", "Чумачечая весна", "У мамы". В 2017 году участники приостановили деятельность группы и начали сольную карьеру.

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