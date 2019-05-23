Путин вручил госнаграды: орденами отмечены Матвиенко, Симоньян, Инфантино

Церемония проходила в четверг в Екатерининском зале Кремля.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых спикер Совфеда Валентина Матвиенко, главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Церемония проходила в четверг в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями - летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

Глава государства поблагодарил всех награжденных за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное творческое и отзывчивое участие в жизни страны.

"Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Андрея Первозванного, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, мэр Казани Ильсур Метшин и дизайнер Валентин Юдашкин получили из рук президента ордена "За заслуги перед отечеством" III степени.

Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени награжден актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а также гендиректор "Организационного комитета-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин. Орденом мужества был награжден летчик-испытатель летной службы Московского вертолетного завода имени Миля Владимир Кутанин.

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Ордена Александра Невского были удостоены художник Сергей Андрияка, председатель телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин, главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Орденами дружбы президент отметил певицу Ларису Долину, президента ФИФА Джованни Инфантино, посла КНР в России Ли Хуэя, итальянца, партнера адвокатского бюро "Де Голль, Флеранс и партнёры" Андреа Пинна, балетного танцора, ректора Академии имени Вагановой Николая Цискаридзе, гендиректора "Газпром-Медиа холдинг" Дмитрия Чернышенко.

Ордена дружбы удостоен также митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян).

Почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ было присвоено первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград назвал всех их обладателей одной большой командой, которую "иностранные участники" делают еще прекраснее.

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