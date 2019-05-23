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Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab

Очки с распознаванием лиц: дополнительный атрибут российской полиции

© Photo : Фото предоставлено пресс-службой "Ростеха"
В России
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Высокотехнологичная новинка тестируется в Москве, она может быть широко внедрена уже в следующем году.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019.

Он напомнил, что "Ростех" внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения ЧМ-2018. Она помогла задержать более 180 правонарушителей.

"Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске", - сказал Чемезов, цитируемый российскими СМИ.

"Внедрение этой новинки в практику – вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов", - сказал глава "Ростеха".

© Sputnik / Anton Denisov
В аэропорту Москвы будут использовать технологию распознавания лиц

По его словам, эти очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании "увидеть" разыскиваемых преступников на улице или в толпе.

"Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды", - рассказал Чемезов.

Он отметил, что технической реализацией проекта занимается партнер "Ростеха" - NtechLab, который производит соответствующий софт. "Под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей", - сказал он.

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