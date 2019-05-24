Путин - Патриарху: поздравление, благодарность, пожелание

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства и пожелал ему разгрузить рабочий график, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Есть только одно пожелание – Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу – график свой корректировать в сторону разгрузки", - обратился глава государства к предстоятелю РПЦ.

Путин также поблагодарил главу РПЦ за совместную работу по укреплению страны и за вклад в укрепление Русской православной церкви, "а значит, в укрепление и всей нашей страны, всей России".

© Sputnik / Михаил Климентьев На день рождения Путин подарил патриарху Кириллу картину

В свою очередь Патриарх отметил "замечательный уровень сотрудничества, взаимодействия, которое сейчас осуществляется между государством российским и церковью".

"Многие добрые дела реализуются, и это видно невооружённым глазом. Поэтому, думаю, всё, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, всё это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества", - добавил он.

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