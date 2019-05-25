Пулемет РПК-16: "Калашников" начинает серийное производство

В частности, новое оружие планирует принять на вооружение Росгвардия.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Опытная войсковая эксплуатация новейшего ручного пулемета РПК-16 завершится в ближайшее время, "Калашников" готов начать его серийное производство, заявил РИА Новости генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

Ранее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что ведомство завершает апробацию нового пулемета РПК-16 и, в случае успешного прохождения всех испытаний, планирует принять его на вооружение.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Будущее стучится в дверь: роботы от "Калашникова"

"Мы видим заинтересованность руководства Федеральной службы войск национальной гвардии в принятии на вооружение ведомством современного оружия в тактической нише пулемета. Опытно-войсковая эксплуатация РПК-16 практически завершена, ее результаты станут известны в самое ближайшее время. ГК "Калашников" полностью готова к серийному производству этого перспективного пулемета", - сказал Дмитриев.

РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017". Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа.

Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

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