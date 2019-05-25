Не тот случай, когда "два молдавана - повод для романа"

Их история потянула лишь на жанр полицейского протокола.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Двое мужчин вырвали из рук 82-летней жительницы российского города Пермь сумку, в которой находились два с половиной миллиона рублей, но в конечном итоге все равно попали в руки полиции, сообщают местные СМИ.

© Sputnik / Alexander Vilf Москву и область терроризировали 11 граждан Молдовы

По данным следствия, инцидент произошел еще в ноябре 2018 года, а задержали подозреваемых в феврале этого года.

По информации полиции, одного фигуранта поймали в Екатеринбурге, второго – в Московской области. Оба оказались уроженцами Молдовы. На их съемных квартирах правоохранители обнаружили 2 500 долларов.

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Задержанных доставили в Пермь и заключили под стражу. Следствие по уголовному делу об ограблении продолжается. Оперативники предполагают, что подозреваемые могут быть причастны к другим эпизодам аналогичного характера.

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