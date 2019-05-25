Пожар в севастопольском дельфинарии - видео

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Возгорание в центре Севастополя было ликвидировано оперативно, не пострадали ни люди, ни дельфины, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю.

Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария. Сильнее всего пострадал расположенный рядом павильон, в котором находятся сувенирные магазины.

Большинство животных находилось в воде, на безопасном расстоянии от очага. Но других двух дельфинов пришлось эвакуировать из водоема, в котором они находились.

Как сообщили в МЧС, спасатели получили сообщение о пожаре в дельфинарии на набережной Корнилова около восьми утра. В тушении участвовали 23 человека и девять единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Полиция и следователи выясняют причину возгорания.

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