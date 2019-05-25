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МИД России: реакция на решение трибунала ООН по инциденту в Черном море

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В России
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Российская сторона в слушаниях не участвовала, но в ходе последующего арбитражного разбирательства намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе относительно отсутствия у инстанции необходимой юрисдикции.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел РФ, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву по отношению к Москве, заявило, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

История вопроса

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи
© Ruptly
Украинские корабли доставлены в порт Керчи - видео

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - подчеркнули в МИД РФ.

Вердикт трибунала и что за ним последует

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом судьи не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данная инстанция не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В заявлении МИД России подчеркивается, что на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины и что в ходе последующего арбитражного разбирательства Россия намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых обстоятельств.

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