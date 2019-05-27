Игры с электричеством: гражданин Молдовы "шокировал" брянских таможенников

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В Брянске Володарский районный суд вынес приговор гражданину Молдовы, который попытался провезти в поезде Москва-Кишинев электрошокер со встроенным фонариком марки Police Flashlight, об этом сообщили российские СМИ.
Из решения суда следует, что гражданин Молдовы, который прятал предмет самообороны в сумке, не задекларировал его. Судебная инстанция Брянска признала его виновным, назначив гражданину нашей республики штраф и изъяв электрошокер.
Согласно российским законам, электрошокеры относятся к категории нелетального оружия. То есть, такого оружия, которым невозможно убить, нанести травму, или причинить вред здоровью. Поэтому для покупки электрошокера гражданам РФ не требуется оформлять какие-либо справки и получать разрешение. Не исключено, что гражданин Молдовы вез этот предмет самообороны в Россию для реализации.
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