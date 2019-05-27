Игры с электричеством: гражданин Молдовы "шокировал" брянских таможенников

Граждане Молдовы продолжают удивлять своей изобретательностью и дерзостью российских таможенников, один из них попытался ввезти в РФ электрошокер со встроенным фонариком.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В Брянске Володарский районный суд вынес приговор гражданину Молдовы, который попытался провезти в поезде Москва-Кишинев электрошокер со встроенным фонариком марки Police Flashlight, об этом сообщили российские СМИ.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Взрывоопасные соседи: в квартире в Кишиневе хранили арсенал оружия - видео

Из решения суда следует, что гражданин Молдовы, который прятал предмет самообороны в сумке, не задекларировал его. Судебная инстанция Брянска признала его виновным, назначив гражданину нашей республики штраф и изъяв электрошокер.

Согласно российским законам, электрошокеры относятся к категории нелетального оружия. То есть, такого оружия, которым невозможно убить, нанести травму, или причинить вред здоровью. Поэтому для покупки электрошокера гражданам РФ не требуется оформлять какие-либо справки и получать разрешение. Не исключено, что гражданин Молдовы вез этот предмет самообороны в Россию для реализации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK