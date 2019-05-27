При старте ракеты "Союз" в нее ударила молния - видео

Грозовой разряд попал в летательный аппарат при его отрыве от стартового стола.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк, сообщил журналистам в понедельник начальник объекта генерал-майор Николай Нестечук.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

​Грозовой разряд попал в летательный аппарат в момент его отрыва от стартового стола. Несмотря на это, вся техника отработала должным образом, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.

© RIA Novosti / Oleg Urusov Байконур не окажется на скамейке запасных

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказало, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — сказал начальник космодрома.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.

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