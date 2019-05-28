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Арест

Статья о лидерстве в ОПГ заработала: в России проведен первый арест - видео

© Sputnik / Vitaly Belousov
В России
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Фигуранту грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Криминальный авторитет задержан, а впоследствии арестован по новой статье Уголовного кодекса как один из лидеров преступного мира региона, сообщает томское УМВД.

Ранее об арестах по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в УК в апреле, не сообщалось.

Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".

В задержании участвовали бойцы Росгвардии.

При обыске у мужчины нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования".
В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.

Сергей Мартин
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В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

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