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Ракетная установка, иллюстративное фото

Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении договора РСМД

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
В России
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Владимир Путин подписал соответствующий указ еще в марте.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

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Спикер добавил также, что Совет Думы рассмотрит законопроект и вынесет решение о сроках его рассмотрения.

"Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу федеральный законопроект о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности", - сообщил Володин.

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В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.

Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

В феврале 2019 года США заявили о своем выходе из ДРСМД в одностороннем порядке. Решение вызвано тем, что Россия отказалась уничтожить ракету 9М729, дальность действия которой якобы превышает установленные договором ограничения. В Москве обвинения назвали необоснованными.

В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора.

Между тем в МИД РФ неоднократно заявляли о готовности Москвы к возобновлению диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном, в том числе и о возможном заключении нового договора по ядерному разоружению.

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