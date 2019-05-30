Путин: Россия за пять лет должна выйти на передовые позиции в IT-сфере

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Россия за 5 лет должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21".

"Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, - коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность. За 5 лет нам нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции", - заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что необходимо кратно увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок.

Путин отметил, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.

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