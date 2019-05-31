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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото

Косачев озвучил позицию Москвы по нормализации российско-украинских отношений

© Sputnik / Максим Блинов
В России
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Сенатор отметил, что одним из основных интересов Украины является нормализация отношений с Россией.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал вопрос нормализации российско-украинских отношений. 

"Никакого искусственного торможения нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны не будет при том понимании, что на Украине в полном объеме будут обеспечиваться права и интересы всех без исключения граждан вне зависимости от их языка, национальности, вероисповедания и культуры", - сказал Косачев в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 

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Сенатор отметил, что одним из основных интересов Украины является нормализация отношений с Россией.

Косачев добавил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому надо проанализировать опыт предыдущих пяти лет, "которые привели к разгрому, к провалу прежней власти и лично господина Порошенко".

"С учетом этих наблюдений, уверен председатель комитета Совета Федерации, Зеленскому стоит сформировать свою программу, которая бы предполагала, с одной стороны, полномасштабную реализацию минских соглашений и урегулирование конфликта на юго-востоке на основе этих соглашений", а с другой, вывод российского фактора из перечня объяснений внутренних украинских проблем" и обращение к этим проблемам "напрямую"", - уверен сенатор.

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"Если и когда у господина Зеленского такое желание и такие способности появятся, уверен, что Россия себя ждать не заставит", - добавил он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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