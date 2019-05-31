В честь Дня России: торжественный прием пройдет 12 июня

В Кремль будут приглашены представители всех ветвей власти, конфессий, общественных объединений, деятели науки, культуры - всего 1500 человек.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 12 июня в Кремле торжественный прием в честь Дня России, пригласив на него до 1,5 тысячи человек, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с празднованием Дня России провести 12 июня 2019 года в Московском Кремле торжественный прием, пригласив на него до 1500 человек", - говорится в распоряжении.

Президент распорядился пригласить на мероприятие членов правительства, парламентариев, а также представителей федеральных органов исполнительной и судебной власти. Кроме того, на прием приглашены представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы дипломатических представительств.

Организовать мероприятия глава государства поручил своей администрации, ФСО и управлению делами президента.

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