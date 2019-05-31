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Телекомпания Russia Today

RT завоевал четыре награды US International Film & Video Festival

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В России
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RT неоднократно становился призером этого фестиваля, в 2018 году золото выиграл документальный фильм RT о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Четыре работы производства RT завоевали награды фестиваля US International Film & Video Festival, сообщается на сайте телеканала.

"Серия репортажей RT о трагедии в Кемерове, документальный фильм о сирийских детях, освещение протестов "желтых жилетов" во Франции, а также репортаж о неблагополучном районе Лос-Анджелеса завоевали четыре серебряные награды международного фестиваля US International Film & Video Festival", - говорится в сообщении.

Серебро (Silver Screen) в категории "Срочные новости" RT получил за репортажи о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и последовавших за трагедией событиях. Освещение протестов "желтых жилетов" во Франции принесло RT награду в номинации "Новости в развитии".

RT Reporter Detained at US Inauguration Protests Faces Up to 10 Years of Prison
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Телеканал RT завоевал "золото" и два "серебра" в Европе - видео

Серебряным призером в номинации "Культура" стал документальный фильм RT "Нас учили террористы" о детях в Сирии, которых принуждали обучаться в лагерях боевиков. Кроме того, серебряной награды в номинации "Социальные проблемы" удостоен репортаж корреспондента RT на испанском Элены Вильяр о жителях одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.

Отмечается, что RT неоднократно становился призером US International Film & Video Festival. В 2018 году золото выиграл документальный фильм RT о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре, серебряную награду получил видеоролик в формате 360 градусов с участием легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова. В 2017 году RT завоевал три золотые награды фестиваля и одну серебряную.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри премии состоит из членов Международного кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers).

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