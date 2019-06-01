В России отменили внутренний роуминг: изменения действуют с 1 июня

Принцип "роуминг как дома" теперь распространяется на всех операторов сотовой связи, а все звонки в национальном роуминге бесплатные.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. С 1 июня в России на законодательном уровне отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Это позволит абонентам не платить за входящие звонки при поездках по стране.

Постановление, подписанное российским премьером Дмитрием Медведевым, распространило принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи и утвердило требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

Крупные операторы связи ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В декабре 2017 года - начале 2018 года "большая четверка" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2) значительно снизила тарифы в национальном роуминге.

В августе-сентябре 2018 года операторы перестали взимать дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России.

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