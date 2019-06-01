Пожар на заводе в Дзержинске, где произошли взрывы, ликвидирован

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Пожар на заводе "Кристал" в Дзержинске, где произошла серия взрывов, ликвидирован, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на оперативный штаб.

В цехе по производству тротила в субботу произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. 79 человек обратились за медицинской помощью, 15 из них госпитализированы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Пожар на ГосНИИ "Кристал" ликвидирован", - сообщили в оперативном штабе.

По данным регионального управления МЧС, взрыв произошел в цехе полимеров.

В результате взрыва разрушены 5 зданий - 3 складских и два производственных на площади 800 квадратных метров. Кроме того, в результате взрыва произошло распространение огня за периметром предприятия "Кристалл". Горела трава на площади 400 квадратных метров, огонь потушен.

В Дзержинске работает горячая телефонная линия, куда граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на ГосНИИ "Кристалл". Круглосуточный телефон горячей линии - 39-09-00 (единая дежурно-диспетчерская служба).

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