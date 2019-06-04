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ПМЭФ-2019

Додон и Козак встретятся на полях ПМЭФ-2019: что обсудят стороны

Григорий Сысоев
В России
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В рамках форума, в частности, будут рассмотрены перспективы развития экономических отношений Молдовы и регионов России.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В четверг, 6 июня, начинает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На его полях состоится заседание молдавско-российского экономического совета при участии президента Молдовы Игоря Додона и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

В мероприятии также примут участие врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, сопредседатель молдавско-российского экономического совета и "Деловой России" Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин.

Главной темой встречи станет расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами.

Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон и Козак озвучили основные направления сотрудничества Молдовы и России

Члены Совета, приглашенные эксперты и представители делового сообщества двух стран обсудят возможности организации обоюдных бизнес-миссий между российскими и молдавскими регионами и обмен студентами, сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

Кроме того, стороны намерены обсудить перспективы создания молдавско-российского торгового дома и введения в сетевых магазинах так называемых "полок" для продажи молдавской продукции в субъектах РФ, а также региональных российских гастрономических брендов в Молдове.

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Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6-8 июня.

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