Врачи сообщили, как себя чувствует Бари Алибасов

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Известный продюсер Бари Алибасов помещен в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.
"Состояние тяжелое, температура 36,9", — уточнил собеседник агентства.
В свою очередь, пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.
Сын музыканта ранее рассказал, что Алибасов попал в больницу после того, как в студии выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Тогда же он пояснил, что продюсера доставили в больницу, где медики осуществили все необходимые процедуры.
Кроме того, сообщалось, что здоровью Алибасова ничего не угрожает.
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Бари Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".
Алибасов был в официальном браке 5 раз. С 20 ноября 2018 года его женой является Лидия Федосеева-Шукшина.
У Бари Алибасова есть две старшие сестры Зоя и Роза, а также братья Булат и Газиз.
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