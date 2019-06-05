Врачи сообщили, как себя чувствует Бари Алибасов

Бари Алибасова госпитализировали после того, как в студии выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Известный продюсер Бари Алибасов помещен в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

"Состояние тяжелое, температура 36,9", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.

Сын музыканта ранее рассказал, что Алибасов попал в больницу после того, как в студии выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Тогда же он пояснил, что продюсера доставили в больницу, где медики осуществили все необходимые процедуры.

Кроме того, сообщалось, что здоровью Алибасова ничего не угрожает.

В Москве экстренно госпитализировали кинорежиссера Сергея Соловьева>>>

Бари Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Алибасов был в официальном браке 5 раз. С 20 ноября 2018 года его женой является Лидия Федосеева-Шукшина.

У Бари Алибасова есть две старшие сестры Зоя и Роза, а также братья Булат и Газиз.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK