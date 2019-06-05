В российских поездах появились вагоны с приятными ароматами

Все распыляемые в вагонах ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Первые вагоны с приятными ароматами, которые в то же время и гипоаллергенны, появились в российских поездах дальнего следования. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).

Генеральный директор ФПК Петр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.

"Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 "Невский экспресс" "Федеральная пассажирская компания" запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", - сообщили в ФПК.

Аромат распыляется по принципу холодной диффузии – это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации в настоящее время. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Для коридоров выбрали запах преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат - свежие и легкие ароматы, придающие ощущения чистоты и свежести.

"Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам", - отметили в компании.

В течение двух месяцев пассажирам предложат протестировать услугу и пройти онлайн-опрос, на основании которого определят дальнейшее ее внедрение в другие составы поездов формирования АО "ФПК".

Невский экспресс — скоростной пассажирский поезд, курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезд был введен в эксплуатацию 11 июня 2001 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK