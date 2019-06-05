Sputnik задает новые тренды: на ПМЭФ обсудят вопрос цензуры в Интернете

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik вместе с МИД России в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ) проведут в четверг дискуссию "Цензура в Сети.
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Мировые практики законодательного регулирования в интернете", на которой эксперты в области СМИ обсудят главные мировые практики интернет-цензуры, ее влияние на свободу слова и законодательные инициативы в данной области.
В сессии примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, исполнительный директор Швейцарского пресс-клуба Ги Меттан, управляющий директор иранского информационного агентства IRNA Сейед Ция Хашеми и другие эксперты.
Они обсудят международную практику интернет-цензуры и ее влияние на ценности свободы слова, борьбу с дезинформацией в глобальной сети, развитие законодательства в сфере интернета и влияние государственной политики в этой области на экономические отношения между странами. Модератором сессии выступит директор Sputnik по коммуникациям и связям с общественностью Петр Лидов.
Информационное агентство и радио Sputnik является партнером Петербургского международного экономического форума, и будет освещать события ПМЭФ-2019 на беспрецедентно большом количестве языков – 26. Члены делегаций и гости форума смогут читать новости от корреспондентов агентства на плазменных экранах в зонах делового общения и отдыха.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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