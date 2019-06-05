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Sputnik задает новые тренды: на ПМЭФ обсудят вопрос цензуры в Интернете

© Sputnik / Спутњик Србија
В России
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В сессии примут участие работники российского МИДа, депутаты госдумы, представители экспертного сообщества, журналисты.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik вместе с МИД России в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ) проведут в четверг дискуссию "Цензура в Сети.

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Мировые практики законодательного регулирования в интернете", на которой эксперты в области СМИ обсудят главные мировые практики интернет-цензуры, ее влияние на свободу слова и законодательные инициативы в данной области.

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В сессии примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, исполнительный директор Швейцарского пресс-клуба Ги Меттан, управляющий директор иранского информационного агентства IRNA Сейед Ция Хашеми и другие эксперты.

Они обсудят международную практику интернет-цензуры и ее влияние на ценности свободы слова, борьбу с дезинформацией в глобальной сети, развитие законодательства в сфере интернета и влияние государственной политики в этой области на экономические отношения между странами. Модератором сессии выступит директор Sputnik по коммуникациям и связям с общественностью Петр Лидов.

Информационное агентство и радио Sputnik является партнером Петербургского международного экономического форума, и будет освещать события ПМЭФ-2019 на беспрецедентно большом количестве языков – 26. Члены делегаций и гости форума смогут читать новости от корреспондентов агентства на плазменных экранах в зонах делового общения и отдыха.

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Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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