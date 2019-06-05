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Вручение Международной премии в память о журналисте Халеде аль-Хатыбе. Архивное фото

RT продлил прием заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба 2019

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. В 2019 году она пройдёт во второй раз.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Телеканал RT продлил до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards - премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте RT.

Телекомпания Russia Today
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. В 2019 году она пройдёт во второй раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на премию подали журналисты более чем из десяти стран.

Сообщается, что премия присуждается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

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© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

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