Лавров о допуске делегации России к работе ПАСЕ: русофобия непродуктивна

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Ведущие европейские державы осознали, что политика русофобии непродуктивна, они уже не желают потакать капризам русофобского меньшинства. Это отразилось, в том числе, и в решении ПАСЕ по российским парламентариям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Именно русофобы, спекулируя на принципе солидарности, до недавнего времени определяли политику Евросоюза и НАТО в отношении России. Но солидным европейским странам стало понятно, что эта политика контрпродуктивна. Они уже не хотят следовать капризам, проявляющимся в русофобском меньшинстве. Это обозначилось в решениях, принятых недавно в комитете министров Совета Европы, а на днях – в рабочих органах Парламентской ассамблеи", - сообщил Лавров в интервью российским СМИ.

По словам главы МИД, эти решения направлены на то, чтобы прекратить дискриминацию российских парламентариев.

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Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

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