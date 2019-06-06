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Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак

В Петербурге Додон встретился с Козаком - что стало предметом обсуждения

© Photo: Facebook / Igor Dodon
В России
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Президент Молдавии Игорь Додон и вице-премьер РФ Дмитрий Козак приняли участие в заседании Молдавско-российского экономического совета, где обсудили различные аспекты торгово-экономических отношений.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Интерес экономических агентов из Молдовы к расширению выгодного партнерства с бизнесменами из России, рост товарооборота, взаимодействие властей республики с российскими регионами - эти и другие вопросы обсудили президент Игорь Додон и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак на полях Петербургского Международного Экономического форума.

"Проинформировал участников Совета о последних событиях во внутренней политике Республики Молдова, в результате которых может быть сформировано парламентское большинство и новое правительство на основе принципа взвешенной внешней политики. Заверил российских инвесторов в том, что это будет служить надежной гарантией сохранности вложенных ими денег", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент объяснил российским партнерам основное преимущество Молдовы - наличие соглашений о свободной торговле одновременно с Европейским Союзом, странами СНГ и Турцией. В сочетании с выгодным положением нашей страны на стыке двух экономических пространств это открывает инвесторам широкие перспективы.

Глава государства пригласил представителей российского бизнеса принять участие во втором Молдавско-Российском Экономическом форуме, проведение которого запланировано на 20-21 сентября нынешнего года в Кишиневе.

В северной столице России президент Молдовы пообщался с генсеком ООН. "Выразил удовлетворение сегодняшним совместным с ним участием в открытии Форума и в завершение беседы пригласил господина Гутерреша посетить республику", - добавил Додон.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит в течение трех дней, рабочая программа рассчитана на 6-8 июня.

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Теги:
ПМЭФ, встреча, Дмитрий Козак, Игорь Додон
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