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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой (13 декабря 2018). Москвa

Мария Захарова резко осудила инцидент с Маргаритой Симоньян

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение по поводу инцидента на радиостанции "Эхо Москвы".

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала неприятный инцидент на радиостанции "Эхо Москвы", после которого главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян была госпитализирована.

"Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить", – заявила Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Симоньян написала Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

Главред отказалась давать комментарии, заметив, что об интервью надо договариваться через ее пресс-службу. Но это не остановило Соболь, которая продолжала добиваться от Симоньян ответа.

Руководителю RT и агентства Sputnik пришлось попросить сотрудников радиостанции изолировать ее от настойчивой женщины. После этого самочувствие Симоньян ухудшилось и ее госпитализировали.

 Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения Маргарите Симоньян и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Российские СМИ пишут, что Соболь подала документы для регистрации в качестве кандидата на выборах в Московскую городскую думу.

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