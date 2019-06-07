Стало известно, куда отправятся молдавские пилоты, освобожденные из плена

Молдавские летчики, освобожденные из афганского плена, отправятся отдыхать в Сочи, а все расходы возьмет на себя российская сторона.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Молдавские летчики Лионел Буруянэ и Михаил Криханэ были освобождены из плена в Афганистане в феврале этого года, благодаря стараниям главы государства Игоря Додона и руководства России.

Пилоты из Молдовы освобождены из плена в Афганистане при помощи России>>>

Сейчас, после курса медицинсколй реабилитации, пилоты отправятся отдыхать в Сочи с семьями, а расходы полностью покроет российская сторона.

Как сообщил на своей персональной странице в Facebook президент Игорь Додон, значительное содействие в организации поездки наших сограждан в Сочи окажет член Генерального совета ассоциации "Деловая Россия", член Молдавско-российского экономического совета Игорь Чайка.

"Этот гуманный жест свидетельствует о большом уважении к Молдове и ее гражданам со стороны Российской Федерации. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что господин Чайка пригласил обоих пилотов с семьями отдохнуть этим летом в Сочи полностью за счет российской стороны" – отметил президент.

Вертолет, в котором находились молдавские летчики, упал в афганской провинции Фарьяб в ноябре 2015 года. Эта территория находится под контролем боевиков. Тогда в плен к боевикам попали двое граждан Молдовы — Лионел Буруянэ 1982 года рождения и Михаил Крихан 1965 года рождения.

Президент Молдовы 11 февраля 2019 года сообщил, что молдавских пилотов освободили из заложников. После освобождения граждане Молдовы находились на реабилитации в одной из клиник Москвы.

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В феврале Додон обратился со словами благодарности к руководству России за помощь, оказанную при освобождении молдавских пилотов.

"Хочу отдельно поблагодарить руководство Российской Федерации. То, что не смогли другие, вы это сделали. И это показывает отношение руководства России к нашим согражданам. Это поистине дружеский братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему", — заявлял ранее президент Молдовы.

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