Симоньян рассказала, что лежит под капельницей

Маргарита Симоньян отметила, что ее госпитализация может быть связана с угрозой прерывания беременности.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян рассказала, что после инцидента с Любовью Соболь в здании радиостанции "Эхо Москвы" была госпитализирована с угрозой прерывания беременности и сейчас лежит под капельницей.

"Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдётся. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", - сказала Маргарита Симоньян журналисту РИА Новости.

Ранее Симоньян написала Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

Главред отказалась давать комментарии, заметив, что об интервью надо договариваться через ее пресс-службу. Но это не остановило Соболь, которая продолжала добиваться от Симоньян ответа.

Руководителю RT и агентства Sputnik пришлось попросить сотрудников радиостанции изолировать ее от настойчивой женщины. После этого самочувствие Симоньян ухудшилось и ее госпитализировали.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK