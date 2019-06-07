Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Американскому командованию заявлен протест после того, как крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.

Отмечается, что группа российских кораблей и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами. Внезапно американский крейсер Chancellorsville изменил направление движения и пересек курс "Адмиралу Виноградову" в 50 метрах от судна. В результате российский корабль был вынужден совершить экстренное маневрирование.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Инцидент произошел утром 7 июня в юго-восточной части Восточно-Китайского моря.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK