19:38 07 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
Получить короткую ссылку
44 0 0

Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети выписки, в которых указан диагноз.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор телеканала RT и международного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что врачи выписали ее из больницы после госпитализации в связи с угрозой прерывания беременности.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", - написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции "изолировать" ее, поскольку ей нельзя нервничать. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться