Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор телеканала RT и международного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что врачи выписали ее из больницы после госпитализации в связи с угрозой прерывания беременности.

Вот с таким диагнозом меня только что выписали.



Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам.



Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере. pic.twitter.com/nYE8k6krFm — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 июня 2019 г.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", - написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции "изолировать" ее, поскольку ей нельзя нервничать. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.

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