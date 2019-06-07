Захарова поделилась впечатлениями о пленарном заседании ПМЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на дискуссии были представители разных регионов, все мнения сходятся в одном: санкционные войны - это тупиковый путь.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. На пленарном заседании Петербургского экономического форума с участием российского президента Владимира Путина было несколько важных сигналов, в частности о тупиковости санкционной политики. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Было несколько тезисов. О том, что мир переживает достаточно сложный момент. Это момент, который многие характеризуют, как войны санкционные, экономические, финансовые, политические, и что все люди... - многие из них представляли крупнейшие государства регионов - говорили, что это точно не путь или путь в никуда", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ после окончания форума.

Она отметила, что на дискуссии были представители разных регионов.

"И все сходятся в одном: дорога санкционных войн ведет в тупик", - заключила Захарова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.