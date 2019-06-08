Врачи рассказали о самочувствии продюсера Бари Алибасова

Продюсер попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Врачи справились с ожогами в дыхательных путях, но Бари Алибасов до сих пор погружен в медикаментозный сон. Об этом рассказал журналистам в Москве сын продюсера Алибасов-младший.

"Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях. Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются", - сказал Алибасов-младший.

Он уточнил, что остаются проблемы с кишечником.

"С кишечником проблемы, в течение суток решаем", - сказал сын Алибасова.

Алибасов-младший отметил, что отец ещё находится в медикаментозном сне.

"Я думаю, что до понедельника будет понятно, пойдёт он на поправку или нужно принимать какие-то радикальные меры", - заключил он.

Продюсер попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.