09:49 10 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.68
Поиск
Президент РФ В. Путин

Прямая линия с Путиным: дата известна, прием вопросов продолжается

© Sputnik / Алексей Даничев
В России
Получить короткую ссылку
8310

Понедельник - второй день приема обращений, которые граждане России считают нужным предложить вниманию главы государства в ходе ежегодного общения первого лица и народа.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Накануне в восемь утра стартовал прием вопросов для ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, каналы связи останутся открытыми до окончания программы 20 июня.

Президент РФ В. Путин выступил на съезде независимых профсоюзов России
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин: власть и ее социальные партнеры будут вместе улучшать жизнь россиян

Как уже стало ясно после первого дня, людей интересуют проблемы международных отношений, труда и зарплаты, защиты прав и свобод граждан, военной службы, экологии и природопользования, социальной защиты населения, жилья и коммунально-бытового обслуживания. Есть и немало личных петиций.

Обратиться к главе государства можно по телефону, через SMS или MMS, а также на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным 
начнется в 12:00 20 июня. Ее будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live".

Прямые линии с президентом

Первая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. Хотя эфир длился около двух с половиной часов, на 60 минут больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.

В 2018 году прямая линия продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить на 73 из них.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Путин подписал закон о суверенном Рунете
Путин: подвиги солдат Победы будут помнить и последующие поколения
Путин: Россия не может спасать все подряд, она не пожарная команда


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ședința parlamentului 08 iunie 2019
События в Молдове: выборы нового спикера парламента
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться