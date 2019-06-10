Прямая линия с Путиным: дата известна, прием вопросов продолжается

Понедельник - второй день приема обращений, которые граждане России считают нужным предложить вниманию главы государства в ходе ежегодного общения первого лица и народа.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Накануне в восемь утра стартовал прием вопросов для ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, каналы связи останутся открытыми до окончания программы 20 июня.

Как уже стало ясно после первого дня, людей интересуют проблемы международных отношений, труда и зарплаты, защиты прав и свобод граждан, военной службы, экологии и природопользования, социальной защиты населения, жилья и коммунально-бытового обслуживания. Есть и немало личных петиций.

Обратиться к главе государства можно по телефону, через SMS или MMS, а также на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным

начнется в 12:00 20 июня. Ее будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live".

Прямые линии с президентом

Первая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. Хотя эфир длился около двух с половиной часов, на 60 минут больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.

В 2018 году прямая линия продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить на 73 из них.

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